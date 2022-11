SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o atacante Endrick, do Palmeiras, está no radar de três clubes gigantes da Europa. Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain estão preparando uma oferta pela jovem promessa.

O jornalista italiano, que é especializado em Mercado da Bola, afirma que as três equipes correm na frente pela contratação de Endrick, embora estejam "competindo" com outros interessados.

Ainda não houve nenhuma proposta formalizada pela joia brasileira de apenas 16 anos, mas a expectativa é que as ofertas para o clube alviverde ocorram após a Copa do Mundo de 2022, especialmente na janela de transferências da próxima temporada - com abertura em janeiro do ano que vem.

Ainda segundo Romano, os clubes podem acertar negócio com Endrick, mas poderão contar com o jogador somente em 2024, quando ele completa 18 anos e pode concretizar sua ida ao continente europeu.

Considerado um dos grandes fenômenos das categorias de base do Palmeiras, Endrick fez sua estreia nos profissionais recentemente e soma apenas cinco partidas até o momento, mas já conta com três gols marcados e uma assistência. Provavelmente ele estará em campo neste domingo com o elenco do atual campeão brasileiro diante do Cuiabá, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Seu valor de mercado atual é de 15 milhões de euros (R$ 75 milhões, conforme cotação atual). Sob contrato até 2025, a cláusula de rescisão do atacante junto ao Palmeiras gira em torno de 300 milhões de reais.