SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após festejar o titulo de campeão brasileiro com a derrota do Inter diante o América-MG, na última quarta-feira (2), o Palmeiras volta a sua atenção para os últimos confrontos que restam para o encerramento do Brasileirão. Neste sábado (6), o alviverde vai enfrentar o Cuiabá, na arena Pantanal, às 18h30, pela 36ª rodada do campeonato.

Além do Cuiabá, o Palmeiras ainda vai enfrentar o América-MG, no dia 9 de novembro, e o Internacional, no dia 13. Se vencer esses jogos, o clube paulista deve bater outro recorde: o de campeão com menos derrotas em toda a história dos pontos corridos.

Mesmo com a derrota para o Cuiabá, vai manter o próprio recorde de 2018, com quatro derrotas. Outras duas equipes também mantém a marca, São Paulo (2006) e o Flamengo (2019).

Para o confronto no domingo, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns de seus principais jogadores. Já de cara, não vai contar com Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Os possíveis substitutos devem ser Fabinho, Atuesta, Bruno Tabata e Gabriel Menino.

O Cuiabá precisa da vitória para espantar o fantasma do rebaixamento. Com 37 pontos, está uma casa acima do primeiro time da zona da degola, o Ceará, com 34, seguido pelo Atlético-GO, com 33.

A partida entre as equipes marca o encontro entre Deyverson com seu antigo time. O atacante é uma das maiores esperanças do clube do Mato Grosso contra o rebaixamento. No Brasileiro, é artilheiro do Cuiabá, com 6 gols.

O técnico Antônio Oliveira deve entrar com o que tem de melhor no time em busca da vitória contra o Palmeiras e conta com a boa fase do goleiro Walter para chegar ao objetivo.

Estádio: Arena Pantanal (MT)

Horário: 18h30 deste domingo (6)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: TV Aberta (Globo), Premiere e streaming