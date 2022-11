SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do mundo com a seleção alemã em 2014 e com passagens por grandes clubes do futebol mundial, como Bayern de Munique e Arsenal, Lukas Podolski, 37, está disputando o Campeonato Polonês. E, mesmo veterano, continua fazendo bonito.

Hoje (5), pela 16ª rodada da competição nacional, o atacante marcou um golaço digno de Prêmio Puskás -dado pela Fifa ao autor do tento mais bonito do ano- na goleada do time dele, o Gornik Zabrze, sobre o Pogon por 4 a 1.

O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Gornik Zabrze já vencia por 3 a 1. Após um desarme no campo de defesa, Podolski ficou com a bola antes da linha do meio-campo e observou o goleiro adversário adiantado. De primeira, ele soltou uma bomba de esquerda e a bola só morreu no fundo das redes.

Apesar da bela vitória com um golaço, o Gornik Zabrze não faz boa campanha no Polonês. A equipe soma 20 pontos e é a décima colocada da competição.