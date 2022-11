SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rayssa Leal, 14, venceu de virada a final da Liga Mundial de Skate Street neste domingo (6) no Rio de Janeiro.

A skatista maranhense causou apreensão no público ao interromper uma volta depois de sentir uma pontada de dor no tórax, mas seguiu na prova e, na última chance, acertou a manobra que lhe garantiu a vitória.

Muito emocionada e chorando depois da prova, Rayssa disse que havia sonhado várias vezes com o título.

"A gente veio treinando muito para isso, eu até comentei que eu já tinha sonhado três vezes com esse título. Até que, enfim, ele saiu, e eu estou muito feliz por ganhar o Mundial em casa. Todo o mundo aqui me ajudou muito. Não tenho palavras para descrever a minha felicidade agora", afirmou a skatista.

Sobre a dor que ela sentiu durante a exibição, a campeã comentou que "do nada teve uma dor muito forte, mas papai do céu me curou e a gente conseguiu levar esse caneco para casa."

A mãe de Rayssa, Lílian, também ficou bastante emocionada com o feito da filha e disse que ela era muito "merecedora".

Funa Nakayama e Momiji Nishiya completaram o pódio. Pamela Rosa alcançou a quinta colocação, e Gabi Mazetto ficou em sétimo.

A final masculina acontece nesta tarde, Felipe Gustavo vai representar o Brasil.