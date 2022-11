SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Philippe Coutinho não esteve na vitória do Aston Villa neste domingo (6) sobre o Manchester United por causa de uma lesão muscular. O problema físico, de acordo com Marcelo Bechler e Fred Caldeira, jornalistas da TNT Sports, tira a chance de o jogador disputar a Copa do Mundo 2022.

Segundo os jornalistas, o problema muscular deixará o meio-campista por pelo menos seis semanas longe dos gramados. O prazo impede a participação no Qatar.

Embora não tenha sido convocado para os dois últimos amistosos da seleção, contra Grana e Tunísia, Coutinho era um dos cotados para estar na lista de Tite para a Copa. O treinador anuncia os 26 nomes do Brasil nesta segunda-feira (7), às 13h, na sede da CBF.

Coutinho tem a confiança da comissão técnica de Tite, que o levou para a Copa da Rússia, em 2018, e uma característica de armador que é escassa no atual elenco da seleção. Ele também tem como pontos fortes finalização de fora da área e bola parada.

Na atual temporada, o brasileiro soma 13 jogos pelo clube inglês, sem participação em gols.