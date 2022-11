SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza e o Atlético-GO ficaram no empate, em 1 a 1, neste domingo (6), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, no Ceará. Luiz Fernando abriu o placar para para o Dragão, mas Otero conseguiu fazer o seu para deixar o placar igual para ambas as equipes.

O resultado deixa o Fortaleza na 10ª posição da tabela, com 48 pontos -quatro a menos que o Atlético-MG, 8º colocado e último na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Atlético-GO é o primeiro na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 36.

Com mais posse de bola, o Fortaleza e levou perigos para a área rival. No entanto, foram poucas oportunidades.

Por outro lado, o Atlético-GO foi mais eficiente e conclusivo. Aos 16 minutos, Dudu abriu o placar ao cruzar da direita para Luiz Fernando, que mandou de cabeça para o fundo das redes. Wellington Rato também teve chances, mas desperdiçou.

O segundo tempo teve melhores chances para os dois lados, mas Otero conseguiu igualar o placar aos 12 minutos após cobrar falta e conseguir colocar a bola dentro das redes.

Aos 30, Luiz Fernando recebeu o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. Com um a mais no Fortaleza, Otero e Thiago Galhardo quase conseguiram ampliar o placar, mas não conseguiram chegar ao objetivo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 1 ATLÉTICO-GO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 06/11/2022 - 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (Fortaleza); Edson Fernando, Jefferson e Willian Maranhão (Atlético-GO)

Cartões vermelhos: Luiz Fernando (Atlético-GO)

Gols: Luiz Fernando, aos 1 minutos do primeiro tempo, e Otero, do Fortaleza, aos 12 minutos do segundo tempo

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules, aos 0'/2ºT), Caio Alexandre e Lucas Lima (Otero, aos 11'/2ºT); Thiago Galhardo, Moisés (Depietri, aos 11'/2ºT) e Romarinho (Silvio Romero, aos 19'/2ºT). Técnico: João Vojvoda

ATLÉTICO-GO

Diego Loureiro; Dudu (Edson Fernando, aos 8'/2ºT), Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Willian Maranhão (Marlon Freitas, aos 21'/2ºT), Baralhas, Shaylon (Kelvin, aos 31'/2ºT) e Wellington Rato (Jorginho, aos 21'/2ºT); Airton (Léo Pereira, aos 8'/2ºT) e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza