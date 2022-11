SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa realizou na manhã desta segunda-feira (7), em sua sede em Nyon, na Suíça, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2022/23. Os duelos de maior destaque são Liverpool x Real Madrid, que fizeram a final da edição passada com triunfo merengue, e PSG x Bayern de Munique, que se enfrentaram na decisão da Champions da temporada 2019/20.

Os primeiros colocados de cada grupo (pote 1) enfrentam os que passaram em segundo (pote 2). Equipes do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo na fase anterior não poderiam se cruzar.

Como ficaram os confrontos*

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

*Equipes à direita decidem em casa

Quem estava em cada pote?

O pote 1 era composto por: Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica.

Já o pote 2 reuniu as seguintes equipes: Liverpool, Club Brugge, Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Quando os jogos serão disputados?

As equipes que lideraram seus grupos jogam as partidas de volta como mandantes. O gol fora não vale mais como critério de desempate. Se um confronto acabar empatado no placar agregado de dois jogos, a decisão vai para a prorrogação e pênaltis.

Os jogos de ida das oitavas de final serão disputados nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. As partidas de volta, por sua vez, ocorrem nos dias 7, 8, 14 e 15 de março.

Os confrontos das quartas de final, e o caminho até a decisão, serão sorteados pela Uefa no dia 17 de março.

A final da principal competição europeia está marcada para o dia 10 de junho de 2023, no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.