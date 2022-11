SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do CSA por 3 a 2 para o Cruzeiro no domingo (6), na última rodada da Série B, determinou o rebaixamento da equipe alagoana para a 3ª divisão nacional. A queda foi motivo de provocações não apenas da Raposa, que relembrou o meme "Fala, Zezé!" ao comemorar a vitória. O CRB aproveitou a ocasião para tirar sarro de seu maior rival.

A série de provocações do CRB começou com uma postagem irônica no Twitter, em tom de nota oficial: "O Clube de Regatas Brasil parabeniza o CSA pelo grande acesso ao Campeonato Brasileiro Série C. É preciso reconhecer a conquista do tamanho da grandeza da sua história, acostumada com a divisão, sendo o maior participante da terceirona entre os clubes de Alagoas", escreveu o CRB.

O CSA de fato é o clube alagoano com mais participações na terceira divisão do futebol nacional. Com o rebaixamento, o clube irá disputar a Série C pela 14ª vez em sua história. A última participação do CSA na competição foi em 2017, quando se sagrou campeão. O CRB participou do torneio seis vezes e não visita a terceirona desde 2014.

O CRB também fechou a Série B com derrota, perdendo em casa por 2 a 1 para o Bahia. O clube encerrou sua participação no campeonato na 11ª posição, com 50 pontos, 8 a mais que o rival. O revés na rodada final não diminuiu a felicidade em ver o rival rebaixado à Série C.

As provocações do CRB para o CSA prosseguiram ao longo da noite de domingo. Teve mais "Fala, Zezé!", vídeo de canto da torcida, meme com o manifestante bolsonarista pendurado em um caminhão e mais.