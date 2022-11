SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O último fim de semana foi marcado por mais uma vitória do Barcelona -2 a 0 sobre o Almería pelo Campeonato Espanhol- e por um gol de Lewandowski. No entanto, os dois fatos não estão relacionados, já que o jogador do Barça não foi às redes desta vez. Quem marcou foi o xará - bem - menos famoso do atacante polonês, Michal Lewandowski, goleiro do Messina, da Itália.

Em duelo válido pela terceira divisão nacional, o jogador marcou o segundo do Messina na vitória em casa por 3 a 2 sobre o Monterosi. E não foi qualquer gol. O tento marcado pelo goleiro Lewandowski ?também polonês? não sairá tão fácil da memória dos torcedores de seu time.

O lance aconteceu aos 33 minutos de jogo. Em uma falta bem próxima à grande área defendida por Lewandowski, o próprio goleiro foi para a cobrança. Ele bateu forte, como um tiro de meta. A bola ganhou altura e força e pingou apenas na área adversária. O quique enganou o arqueiro do Monterosi, que foi encoberto.

Nas redes sociais, o Messina brincou com o Lewandowski mais famoso. O clube marcou o atacante em uma publicação com o vídeo do gol e desafiou o atacante a repeti-lo: "Oi, Lewy! Dá uma olhada nisso. Nós o desafiamos a fazer igual".

Apesar do golaço e da vitória, o Messina não faz uma boa campanha no Grupo C da competição e é o penúltimo colocado com apenas 10 pontos conquistados em 12 jogos.