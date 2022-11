SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa definiu os confrontos da segunda fase da Liga Europa ?que contou com equipes como Barcelona, Juventus, Arsenal e Manchester United.

O líder de cada grupo na fase anterior garantiu classificação direta às oitavas de final. Nos confrontos desta fase estão frente a frente os segundos colocados e as equipes eliminadas da Champions na terceira posição de seus grupos.

Como ficaram os confrontos*

Barcelona x Manchester United

Juventus x Nantes

Sporting x FC Midtjylland

Shakhtar Donetsk x Stade Rennais

Ajax x Union Berlin

Bayer Leverkusen x Monaco

Sevilla x PSV

FC Salzburg x Roma

*Equipes à direita decidem em casa

Quem estava em cada pote?

O pote 1 era composto por: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes e Monaco.

Já o pote 2 reuniu as seguintes equipes: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla e Juventus.

Quando os jogos serão disputados?

Assim como nas regras da Champions, os times do mesmo país não podem se enfrentar. Quem já estava na Liga Europa fará o jogo de volta como mandante. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa como desempate.

As partidas de ida dos playoffs estão marcadas para o dia 16 de fevereiro do ano que vem e a volta no dia 23. Os vencedores avançam às oitavas, onde um novo sorteio será realizado, no dia 24.

Arsenal, Fenerbahçe, Bétis, Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros são os clubes que venceram seus grupos e já estão garantidos nas oitavas.

A final da Liga Europa está marcada para o dia 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.