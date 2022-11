BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo está chegando, e com ela também chegam as convocações. As 32 seleções participantes têm até o dia 14 de novembro (segunda-feira) para anunciar os 26 jogadores que participarão do torneio do Qatar.

A seleção japonesa foi a primeira a anunciar sua lista, no dia 1º de novembro. A Costa Rica veio logo a seguir, divulgando os 26 convocados no dia 3, quinta-feira.

Todas as seleções já enviaram pré-listas de até 55 jogadores para a Fifa. Algumas delas quiseram manter a relação em segredo, enquanto outras divulgaram publicamente os nomes dos jogadores que ainda podem ir ao Mundial. O tamanho das pré-listas também variou: no anfitrião Qatar, por exemplo, o técnico espanhol Félix Sánchez chamou apenas 30 jogadores.

Veja abaixo as datas das convocações de todas as seleções (as que ainda não confirmaram precisam enviar a lista até 14 de novembro):

GRUPO A

Qatar - a definir

Equador - a definir

Senegal - a definir

Holanda - 11 de novembro

GRUPO B

Inglaterra - 14 de novembro

Irã - a definir

Estados Unidos - 9 de novembro

País de Gales - 9 de novembro

GRUPO C

Argentina - 13 de novembro

Arábia Saudita - a definir

México - 14 de novembro

Polônia - 10 de novembro

GRUPO D

França - 9 de novembro

Austrália - 8 de novembro

Dinamarca - a definir

Tunísia - a definir

GRUPO E

Espanha - 11 de novembro

Costa Rica - anunciou em 3 de novembro

Alemanha - 10 de novembro

Japão - anunciou no dia 1º de novembro

GRUPO F

Bélgica - 10 de novembro

Canadá - a definir

Marrocos - a definir

Croácia - 9 de novembro

GRUPO G

Brasil - 7 de novembro

Sérvia - a definir

Suíça - a definir

Camarões - a definir

GRUPO H

Portugal - 10 de novembro

Gana - a definir

Uruguai - 11 de novembro

Coreia do Sul - 12 de novembro