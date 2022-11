SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Pedro, 25, do Flamengo, aproveitou a festa por sua convocação para a Copa do Mundo no Qatar para pedir sua namorada, a psicóloga Fernanda Nogueira, em casamento.

Assim que o técnico Tite anunciou o nome dele, nesta segunda-feira (7), na sede da CBF, no Rio, o jogador surpreendeu a mulher. "Acredito que esse foi um dia separado por Deus", disse ela ao canal Fla TV, oficial do clube carioca. "Eu não esperava, nem sei o que falar", completou.

"A surpresa foi para ficar marcado esse dia. É um dia especial. Então eu deixei esse dia mais especial ainda, no dia de uma convocação para a Copa, um sonho que eu realizei desde criança. E [Fernanda] ela vem me ajudando bastante a me tornar um homem de Deus e um grande profissional", afirmou o jogador.

O atacante conseguiu sua vaga praticamente na reta final do clico. Entrou na convocação para os últimos amistosos da seleção e conquistou a confiança do técnico Tite.

Essa é apenas a quarta convocação de Pedro para a seleção principal. Na primeira, ele foi cortado por lesão. Na segunda, teve só 22 minutos. Na terceira, entrou em campo por 45 e deixou a marca dele na goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia no último jogo da equipe canarinho antes da Copa do Mundo.

Além de Pedro, o time rubro-negro teve outro convocado, o meia Everton Ribeiro, 33. "É uma realização de um sonho poder viver um Copa do Mundo. Desde criança eu assisto meus ídolos, tantos craques, e agora vou poder viver isso. Quero agradecer a Deus, à nação e ao Flamengo por me dar essa estrutura", afirmou.

O armador do Flamengo disputava uma vaga direta com Philippe Coutinho. O jogador do Aston Villa, da Inglaterra, porém, sofreu uma lesão e deixou o caminho aberto para Everton ser o escolhido por Tite.