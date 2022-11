SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, o popular CT da base de Cotia, do São Paulo, é o principal celeiro de jogadores para a seleção convocada por Tite nesta segunda-feira (7) para a disputa da Copa do Mundo do Qatar.

Ao todo, cinco jogadores que vestirão a amarelinha no Oriente Médio fizeram ao menos parte de suas formações no clube tricolor: Ederson, Eder Militão, Bremer, Antony e Casemiro.

Corinthians e Santos, tradicionais formadores de jogadores no país, vêm na sequência com três. O Flamengo vem com dois.

Alguns atletas passaram por mais de um time na base por um tempo considerável. São os casos de Ederson, que foi ainda como atleta de base para o Benfica (POR); Bremer, que surgiu no Desportivo Brasil.

Base mais badalada e vencedora do Brasil na atualidade, o Palmeiras tem apenas um jogador na lista, o atacante Gabriel Jesus. O número igual ao do Ituano, que revelou Gabriel Martinelli, xará e companheiro de Jesus no Arsenal (ING).

Ao longo do ciclo da Copa deste ano, Gabriel Menino, Danilo, Artur, hoje no Bragantino, e o goleiro Daniel Fuzato foram outros atletas formados pelo Palmeiras lembrados pelo técnico.

*

CONVOCADOS POR CLUBE

São Paulo - 5

Militão

Ederson

Antony

Casemiro

Bremer

Fluminense - 4

Fabinho

Richarlison

Pedro

Thiago Silva

Santos - 3

Danilo

Neymar

Rodrygo

Corinthians - 3

Marquinhos

Weverton

Everton Ribeiro

Flamengo - 2

Paquetá

Vini Jr.

Inter - 2

Fred

Alisson

Athletico-PR - 2

Bruno Guimarães

Alex Sandro

Bahia - 1

Dani Alves

Juventude - 1

Alex Telles

Desportivo Brasil - 1

Bremer

Audax - 1

Bruno Guimarães

Palmeiras - 1

Gabriel Jesus

Ituano - 1

Gabriel Martinelli

Benfica - 1

Ederson

Avaí - 1

Raphinha

América-MG - 1

Richarlison