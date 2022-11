SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Fluminense, por 3 a 1, no último sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro, complicou o São Paulo na tentativa de conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Se ficar fora da principal competição da América do Sul será um baque técnico, frustrará o principal objetivo do clube para esta temporada e poderá comprometer o ano de 2023 do time tricolor.

Em nono lugar, com 51 pontos, o São Paulo terá mais duas chances para se aproximar da competição continental, começando nesta terça-feira (8), quando recebe o Inter, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileiro. Na última rodada, neste domingo (13), o elenco paulista vai até a Serrinha enfrentar o Goiás.

Não disputar a Libertadores afetaria diretamente os cofres do São Paulo. Se não obtiver a vaga para o torneio, o time tricolor deve deixar de ganhar algo em torno de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões). Esse valor é referente às premiações que o clube teria direito a receber caso conseguisse a classificação para as fases prévias da Libertadores e conseguisse avançar para a fase de grupos da competição.

Os clubes que participam da fase de grupos recebem US$ 1 milhão a cada jogo realizado como mandante. Se participar das eliminatórias prévias, pode somar mais US$ 1 milhão. Além disso, o clube que disputa a competição fica com todas as rendas das partidas jogadas em casa.

Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o São Paulo tem 27% de chances de ir para a Libertadores de 2023.

Mas se realmente deixar de disputar esta bolada ao ficar fora da Libertadores, o Tricolor ainda pode ter um "prêmio de consolação" caso garanta vaga na Copa Sul-Americana. Por partida feita em casa na Sul-Americana, o clube recebe US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões), diminuindo um pouco o prejuízo.

QUESTÃO FINANCEIRA

A vaga na Libertadores, e a consequente entrada de dinheiro, são fundamentais para o planejamento do São Paulo no próximo ano. A diretoria do Morumbi espera fazer pelo menos quatro contratações para o ano que vem.

Um dos pedidos de Rogério Ceni para 2023 é ter velocistas no ataque para poder mudar o estilo de jogo do setor quando for necessário.

"Como são jogadores raros no mercado, são jogadores caros. Então a gente tem muito cuidado, e tem que tomar muito cuidado com o endividamento do São Paulo que felizmente está diminuindo. Devemos fechar o ano com superávit. Então, na verdade, se for possível trazer alguém dentro dos moldes que a gente tem trazido os demais jogadores, com empréstimo e com uma opção de compra futura, ele virá. O São Paulo tem poucos recursos ainda para grandes investimentos", resumiu o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte.

ESCALAÇÕES

O técnico Rogério Ceni terá que superar uma lista cada vez maior de ausências nesta terça-feira, começando pela lateral. Rafinha, que vinha atuando como zagueiro, foi expulso contra o Fluminense e cumpre suspensão, enquanto Igor Vinícius e Moreira seguem lesionados, deixando o elenco sem um lateral-direito de ofício.

Caso opte por manter Reinaldo, lateral-esquerdo de origem, no lado oposto, Ceni pode escalar Luizão no lugar de Rafinha. Outra opção é escalar o meia Marcos Guilherme na direita.

O departamento médico tricolor segue com Andrés Colorado, Eder, Alisson, Caio, Diego Costa, Nikão, Rodriguinho e Miranda. O zagueiro Arboleda, também lesionado, foi liberado para finalizar a recuperação no Equador, mirando a Copa do Qatar.

Quem volta para a partida desta terça-feira é Rodrigo Nestor, que cumpria suspensão contra o Fluminense.

Assim, uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Felipe Alves, Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Marcos Guilherme), Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick (Galoppo) e Welington; Luciano e Calleri.

O Inter, por sua vez, entra em campo buscando defender o vice-campeonato. O clube colorado vem de vitória por 2 a 0 contra o Athletico-PR, e soma 67 pontos.

O técnico Mano Menezes deve ser desfalcado por Edenilson, Mikael e Gabriel, que se recuperam de lesões, e por Liziero, que pertence ao rival paulista e não joga por questões contratuais.

Uma possível escalação inicial do Inter tem: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (8)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: SporTV e Premiere