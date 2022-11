SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite convocou na tarde desta segunda-feira (7) os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo do Qatar 2022. Quatro anos atrás, no mundial da Rússia, nove desses nomes atuais estavam na relação.

Dos 23 nomes chamados por Tite, somente sete estão no mesmo clube desde aquela época. Oito deles retornaram ao Brasil vindos da Europa ou Ásia, quatro trocaram de time entre os gigantes europeus, dois cresceram na carreira e outros dois decaíram.

*

QUEM SÃO E ONDE ESTÃO OS 23 CONVOCADOS PARA A COPA DE 2018

SUBIRAM DE PATAMAR

Alisson: O goleiro saiu da Roma (ITA) e se juntou ao Liverpool (ING), onde vem escrevendo seu nome na história do clube. Está novamente na lista de Tite.

Fred: Antes no Shakhtar (UCR), o volante acertou com o Manchester United (ING) e se firmou no gigante inglês. Novamente foi convocado para a Copa.

SEGUEM NA MESMA EQUIPE

Ederson: o goleiro segue prestigiado e fazendo história no Manchester City de Pep Guardiola. Estará na Copa do Qatar.

Cássio: o arqueiro continua como titular da meta no Brasil, mas perdeu espaço na seleção e não estará no Qatar.

Fágner: a exemplo de Cássio, segue no Corinthians, mas perdeu espaço com a amarelinha.

Pedro Geromel: aos 37 anos, o zagueiro continua no Grêmio, mas caiu de produção e foi atrapalhado por lesões nos últimos anos.

Firmino: o atacante continua no Liverpool (ING) e alternou altos e baixos na Inglaterra. Em alta nesta temporada, esteve perto de ser convocado, mas ficou fora da lista final para o Qatar 2022.

Neymar: o craque da seleção já tinha se transferido para o PSG (FRA) na última Copa e segue no clube apesar de muitas especulações a cada intertemporada.

TROCARAM DE TIME EM ALTO NÍVEL

Danilo: o lateral é um dos 'repetidos' da lista de Tite entre 2018 e 2022. Na última Copa, ele atuava no Manchester City (ING), mas se transferiu para a Juventus (ITA).

Thiago Silva: o experiente zagueiro é outro que segue na lista de Tite. Ele deixou o PSG e atualmente joga no Chelsea (ING).

Casemiro: em uma das transferências mais recentes, Casemiro trocou o Real Madrid (ESP) ? clube em que atuava durante a última Copa ? pelo Manchester United (ING).

Gabriel Jesus: o atacante trocou o Manchester City (ING) pelo Arsenal (ING) e a mudança, aliada ao bom desempenho no novo clube, foi crucial para garantir sua vaga no Qatar 2022.

VOLTARAM AO BRASIL

Filipe Luís: o lateral-esquerdo deixou o Atletico de Madrid (ESP) para se juntar ao Flamengo em 2019.

Miranda: o zagueiro que disputou o último mundial como jogador da Inter de Milão (ITA) voltou ao São Paulo em 2021.

Fernandinho: o antigo capitão do Manchester City (ING) optou por retornar ao Brasil neste ano para defender o Athletico-PR, clube que o revelou.

Paulinho: na época no Barcelona (ESP), Paulinho retornou ao Corinthians no começo deste ano.

Renato Augusto: o meia atuava pelo Beijing Guoan (CHN) durante a última Copa e voltou ao Brasil para jogar no Corinthians no ano passado.

Willian: o ponta voltou para o time que o revelou, o Corinthians, em 2021, mas decidiu deixar o futebol brasileiro no meio deste ano e acertou com o Fulham (ING). No último mundial, Willian era jogador do Chelsea (ING).

Douglas Costa: outro ponta que voltou ao Brasil e optou por deixar o país pouco depois. Em 2018, Douglas Costa atuava pela Juventus (ITA). Ele chegou a voltar ao Grêmio, clube que o revelou, mas acabou trocando o clube tricolor gaúcho em meio a muitas polêmicas pelo LA Galaxy (EUA).

Taison: antes no Shakhtar (UCR), o atacante voltou ao Brasil no ano passado para atuar no Internacional, clube que o revelou para o mundo.

DECAÍRAM

Marcelo: aos 34 anos, o histórico lateral-esquerdo do Real Madrid (ESP) deixou o clube ao fim da última temporada e acertou com o Olympiacos (GRE).

Philippe Coutinho: na época a grande contratação do Barcelona (ESP) que tinha recém-perdido Neymar, Coutinho não conseguiu mais corresponder. Hoje atua pelo Aston Villa (ING) e poderia estar na lista de Tite para o Qatar 2022, mas sofreu uma lesão às vésperas da convocação que o tirou as chances de mundial.