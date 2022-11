www.radiomuriae.com.br - Reprodução

Depois das eleições 2022 o Brasil agora muda o foco e passa a focar no esporte que é a paixão nacional: O futebol. O maior evento de futebol do planeta começa no próximo dia 20 e será no Catar. As ruas e o comércio ainda não estão com a cara da Copa mas o serviço bancário no pais já se programou. Os bancos terão expediente especial durante os jogos da Copa do Mundo do Catar, segundo informou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A alteração no serviço de atendimento ao público obedecerá regras baseadas nos horários dos jogos e no fuso-horário de cada estado.

Confira o esquema:

Jogos com início previsto às 12h

O atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30 nos estados com mesmo horário de Brasília

Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30

Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30

Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília), o atendimento ao público será das 8h às 12h



Jogos com início previsto às 13h

O atendimento ao público será das 8h30 às 11h30 nos estados com mesmo horário de Brasília

Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 7h30 às 10h30

Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 7h às 9h30



Jogos com início previsto às 16h

Nos estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 14h

Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 8h às 13h

Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 7h às 12h



O Mundial do Catar começa no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro. A Seleção Brasileira estreia em 24 de novembro (quinta-feira), contra a Sérvia, a partir das 16h. O segundo jogo ocorre em 28 de novembro (segunda-feira), contra a Suíça, a partir das 13h. O time comandado por Tite fecha a fase de grupos em 2 de dezembro (sexta-feira), diante da seleção de Camarões, a partir das 16h.

Leia mais em www.radiomuriae.com.br