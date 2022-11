SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neto, apresentador do Os Donos da Bola, afirmou durante o programa desta tarde que a seleção argentina, de Lionel Messi e companhia, será a campeã da Copa do Mundo do Qatar.

"Quem é o campeão do mundo?", questionou Neto aos demais integrantes do programa. Os ex-jogadores Souza e Velloso, participantes fixos da programação, apostaram no Brasil. Marco Bello, que era o convidado do dia de hoje, preferiu escolher a Inglaterra.

Já o ídolo do Corinthians não titubeou, disse que a Argentina será a campeã e ainda mandou um recado para quem possa vir a dizer que ele torce pelos hermanos.

"Argentina. E aqueles que acham que eu torço para Argentina, aqui pra vocês. Eu torço para Argentina e pro Messi", ironizou Neto.

Nesta segunda-feira (7), durante o programa, após a revelação dos 26 nomes que vão defender o Brasil na Copa, Neto detonou as convocações de Daniel Alves e Gabriel Martinelli.

"É uma sacanagem com o Marcos Rocha, que nunca foi convocado, é uma sacanagem com o Fagner e Danilo", iniciou.

"Outra coisa, se tem um cara que merecia estar nessa função, era o Gabigol, o Dudu e o Hulk, que por sinal machucou", opinou. "Não é só a desvalorização do futebol brasileiro, é a sacanagem de convocar o Martinelli, que tem 33 gols na carreira. O Gabigol tem esse número na temporada, em um campeonato que foi difícil pra caramba", declarou.