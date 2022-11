SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves é o nome com maior crescimento em número de buscas na internet no Brasil nas últimas horas, informa o Google. O boom é em comparação às últimas 24 horas do período anterior, numa subida de interesse de mais de 3.000%. Isso se deve à polêmica convocação do lateral-direito para a Copa do Mundo do Qatar anunciada na segunda-feira (7) pelo técnico Tite.

Aos 39 anos e sem jogar desde setembro, quando o Pumas foi eliminado do Campeonato Mexicano, o jogador viu sua convocação dividir opiniões entre torcedores e analistas e render até piadas. Tite justificou o nome de Daniel Alves falando sobre qualidade técnica, aspecto físico e aspecto mental.

A repercussão da convocação fez com que Daniel Alves fosse o segundo nome mais buscado no Google no Brasil nas últimas 24 horas, atrás apenas do presidente eleito Lula. O pico de buscas sobre o jogador foi alcançado às 13h16 desta segunda-feira (7) -anúncio da lista de convocados teve início justamente às 13h.

Os termos com maior crescimento ao lado do nome do jogador no mesmo período de tempo foram "idade Daniel Alves" e "posição Daniel Alves", com alta igual ou superior a 5000% e que mostram a preocupação do torcedor em relação à idade avançada do lateral. Aos 39 anos, Daniel terá a chance de se tornar o brasileiro mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo.

Desde 1930, o recorde da seleção brasileira é o ex-lateral direito Djalma Santos, que em 1966 jogou a Copa do Mundo da Inglaterra com 37 anos, 4 meses e 18 dias na derrota do Brasil para a Hungria por 3 x 1, no dia 15 de julho, na primeira fase. O zagueiro Thiago Silva, que hoje tem 38, também pode bater essa marca.

Daniel Alves vai para a terceira Copa do Mundo da carreira. Ele atuou em 2010 e 2014 e ficou fora de 2018 por lesão.