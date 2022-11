SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acabou de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores e já está planejando sua próxima temporada. Segundo informações do site italiano 'Calciomercato', o clube está interessado na contratação do atacante Kaio Jorge, da Juventus.

O atacante tem o desejo de chegar à seleção brasileira e considera que um retorno ao Brasil é importante para ter mais visibilidade. Outros clubes também buscaram informações sobre Kaio Jorge, mas o Flamengo está na frente na disputa.

Isso se dá por conta de que alguns dirigentes do rubro-negro carioca tem ótimo relacionamento o agente do ex-atacante do Santos, Giuliano Bertolucci.

Ainda de acordo com o veículo, o Flamengo quer um acordo de dois anos de empréstimo, com opção de solicitação de volta no momento em que desejar pela Juventus.

Kaio Jorge sofreu uma lesão grave em fevereiro deste ano. Segundo o clube italiano, o atacante passou por uma cirurgia depois de romper o tendão patelar do joelho direito.

O jogador foi revelado pelo Santos em 2018 e foi contratado pela Juventus em agosto de 2021, por três milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões, na cotação da época).