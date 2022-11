SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apontada como a maior surpresa da lista de Tite para a Copa do Mundo, a convocação de Gabriel Martinelli aparentemente pegou até o camisa 10 da seleção brasileira desprevenido. A reação de Neymar vendo o nome do atacante do Arsenal entre os 26 chamados para a Copa do Mundo repercutiu nas redes sociais e até na imprensa internacional.

No tradicional vídeo de reação dos jogadores e familiares ao verem o nome entre os convocados, no caso de Neymar, apenas protocolar, o camisa 10 do Brasil ?que não era nenhuma novidade na lista? acabou chamando atenção pela cara de surpresa espontânea que fez ao ver o nome do jovem atacante formado no Ituano. Neymar arregala os olhos e demonstra uma expressão de quem não esperava.

O momento inusitado chamou a atenção da imprensa na Inglaterra, país onde Martinelli atua e vem se destacando na atual temporada. "Neymar ficou chocado", "Neymar não conseguiu esconder o choque" e "Neymar pareceu assustado", publicaram jornais como o 'Mirror', 'The Sun' e 'Sports Bible'.

A convocação de Martinelli não era uma unanimidade na lista prévia imaginada pela imprensa e torcedores. Danilo Lavieri e Casagrande, por exemplo, não incluíram o atacante. Na enquete realizada pelo site UOL antes da convocação oficial, Martinelli aparece entre os mais votados para as três vagas extras.

A escolha pelo camisa 11 do Arsenal fez Tite deixar fora nomes esperados para o ataque da seleção: o xará Gabriel Barbosa, o Gabigol, Roberto Firmino e Matheus Cunha são opções de ataque que o treinador optou por não chamar.

Gabriel Martinelli tem cinco gols e duas assistências na atual temporada pelo Arsenal. Assumindo cada vez mais protagonismo nos Gunners, que o credenciaram a estar no Catar, Martinelli ajuda a equipe a ocupar a liderança do Campeonato Inglês e garantir vaga nas oitavas da Liga Europa.