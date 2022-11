SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buscando se confirmar na Sul-Americana, o Goiás visita nesta quarta-feira (9) o Fluminense no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ter a vaga na competição, basta uma vitória. O time alviverde é o 13º colocado, com 46 pontos.

No primeiro turno, o Fluminense bateu o Goiás por 3 a 2 em jogo movimentado em Goiânia.

Na última rodada, o time esmeraldino encerrou uma sequência de três partidas sem vencer ao bater o Juventude por 1 a 0. A equipe de Jair Ventura não terá à disposição para o jogo no Maracanã Hugo, suspenso após seu terceiro amarelo. Além disso, Caio Vinícius foi substituído com dores no último confronto e ainda é dúvida. Com isso, a equipe deve vir com: Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Lucas Halter e Apodi; Auremir, Matheus Sales e Diego; Vinicius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Do outro lado, o Fluminense é o terceiro colocado da competição, com 64 pontos, e busca mais vitórias nesta reta final de competição para alcançar o posto de vice-campeão. Atualmente, a segunda posição da tabela pertence ao Inter, que soma 67 pontos.

O time tricolor não terá grandes desfalque para o confronto, e Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano devem ser os titulares para a partida.

Após o confronto no Rio, o time carioca viaja para o interior paulista, onde termina a temporada contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (13), no Nabi Abi Chedid. O time alviverde volta para casa e recebe o São Paulo no mesmo dia, na Serrinha.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Paulo Cesar Zavonelli da Silva (MG)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere