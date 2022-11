SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada atual ainda não acabou, mas com a presença na Libertadores garantida, o Corinthians se prepara para encerrar a temporada já planejando 2023.

O próximo compromisso do time alvinegro é contra o Coritiba, nesta quarta-feira (9), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é atualmente o terceiro colocado, com 64 pontos, enquanto o rival paranaense ocupa a 15ª posição, com 41.

O clube do Parque São Jorge já adianta as definições sobre quais jogadores vão sair e se posiciona no mercado da bola para correr atrás de reforços, principalmente para o ataque. A prioridade é manter Yuri Alberto.

O atacante é visto pelo Corinthians como uma solução de problemas, afinal a busca por um camisa 9 foi exaustiva antes de ele chegar. O empréstimo junto ao Zenit (Rússia) vai até julho de 2023, e o clube alvinegro quer juntar dinheiro para poder apresentar uma proposta robusta aos russos.

Também estão na mesa do Corinthians as possíveis renovações de Fábio Santos e Maycon, além das saídas quase certas de Bruno Melo, Ramiro, Robson Bambu e Xavier. O técnico Vítor Pereira participa ativamente do planejamento da próxima temporada, apesar de ele mesmo ainda não ter definido se fica ou não.

YURI ALBERTO E MAIS DOIS ATACANTE

O sonho do Corinthians é manter Yuri após o fim do empréstimo, na metade de 2023. A intenção do Zenit é recuperar o investimento de 25 milhões de euros (R$ 124 milhões) que fez para contratá-lo. O valor é alto, e o Corinthians ainda traça um plano de como tornar a contratação viável.

Nos últimos dias ventilou-se o interesse corintiano em Artur, do Red Bull Bragantino, e em Pedro Raul, artilheiro do Goiás. Sem meias palavras, no entanto, o gerente de futebol Alessandro Nunes disse no último sábado (5) que a força do Corinthians no mercado da bola "tem que ser voltada completamente para o Yuri Alberto".

Seja quais forem os nomes, os reforços do ataque devem chegar. A comissão técnica de Vítor Pereira já diagnosticou a necessidade de ter pelo menos mais dois atacantes para os lados do campo, para finalmente ter a reposição que não aconteceu há três meses, em agosto, na ocasião das saídas de Gustavo Mantuan e Willian.

NEGOCIAÇÕES JÁ EM CURSO

Aos 37 anos, Fábio Santos deve ficar mais uma temporada no Corinthians. Pelo menos foi este o desejo que ele e o clube expressaram publicamente, mais de uma vez, nos últimos meses. O jogador já falou que resta "um detalhe ou outro" para assinar, e o presidente Duílio Monteiro Alves confirma que "a intenção é renovar por mais um ano".

O caso de Maycon é um pouco mais complexo, pois o volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Os dois clubes têm conversado sobre "as possibilidades para ele permanecer", segundo Alessandro Nunes. Os ucranianos pedem 8 milhões de euros (R$ 39 milhões).

O Shakhtar segue sem disputar nenhuma competição, pois a Ucrânia continua em guerra com a Rússia. Foi justamente a guerra que permitiu a chegada de Maycon ao Corinthians, em março, e o cenário no país não mudou.

QUEM DEVE DEIXAR O CLUBE

A lista de dispensas está praticamente pronta: os empréstimos de Bruno Melo e Robson Bambu terminam em 31 de dezembro, e ambos vão voltar a seus clubes de origem, respectivamente Fortaleza e Nice (França).

O contrato de Ramiro também termina no final do ano, e ele não foi procurado pelo Corinthians para renovar, por isso deve sair de graça. É o mesmo caso do também volante Xavier, que tem vínculo até 31 de janeiro.

O time alvinegro não vê urgência para vender jogadores, pois já bateu a meta do ano para arrecadação com transferências. Ainda assim, o clube está disposto a ouvir qualquer proposta que venha a ser vantajosa.

ESCALAÇÕES

Na partida desta quarta-feira, o técnico Vítor Pereira segue desfalcado por Paulinho, Ruan Oliveira, Adson e Gustavo Mosquito, todos no departamento médico. Lucas Piton deixou a partida contra o Ceará, no sábado (5), com dores musculares, e não deve atuar, enquanto Fagner e Fábio Santos cumprem suspensão.

Uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Bruno Méndez (Rafael Ramos), Gil (Balbuena), Robert Renan, Bruno Melo; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Mateus Vital e Yuri Alberto.

O Coritiba, por sua vez, deve ser desfalcado apenas por Andrey, que segue no departamento médico. Warley, que cumpria suspensão, está à disposição.

Uma possível formação inicial do técnico Guto Ferreira tem: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Galarza (Warley), Jesús Trindade e Robinho; Alef Manga e Matheus Cadorini.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere