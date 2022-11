Daniel RAMALHO/VASCO - Luiz Mello, CEO do Vasco, em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa em 08 de novembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO

De volta à Série A, o diretor-executivo do Vasco, Luiz Mello, disse que o Vasco tentará jogar em suas duas casas: o Maracanã e o estádio de São Januário. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (8), o dirigente também agradeceu a torcida pelo apoio durante a temporada e falou dos próximos passos do Gigante da Colina.

O Cruzmaltino garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o Ituano por 1 a 0 no último domingo (6).

“Tenham ambição, o Vasco será protagonista, mas é um processo. Não queremos voos de galinha. Vamos seguir o processo, melhorar a estrutura, qualificar o elenco e fazer com que a torcida viva sua paixão da melhor maneira. Pode demorar mais do que vocês queiram, mas estaremos no caminho certo, de uma sustentabilidade de longo prazo”, declarou o dirigente.

Mello afirmou que o elenco vai melhorar, mas não apresentou nomes ou confirmou se Jorginho continua ou não como técnico do clube: “Foi um cara sensacional, de grupo, auxiliou esse grupo no objetivo. É a segunda vez que ele sobe o Vasco, a equipe dele é muito boa”.

Os jogadores do Vasco se reapresentam no dia 8 de dezembro e até lá a torcida espera o anúncio de reforços de peso para a temporada 2023.