SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerard Piqué não é mais jogador de futebol. O zagueiro, que tinha anunciado a aposentadoria e se despediu do Camp Nou no último sábado (6), finalizou a carreira nesta terça-feira (8) de forma melancólica na vitória do Barcelona sobre o Osasuna.

No intervalo da partida, Piqué foi expulso por reclamação. Jesús Gil Manzano deu cartão vermelho para o veterano, que foi um dos jogadores do Barcelona que mais questionaram o árbitro por causa da expulsão de Lewandowski e de uma possível falta no primeiro gol do Osasuna.

"Piqué não se conteve ao protestar e acompanhou Gil Manzano até o túnel do vestiário, reiterando seus protestos. E o árbitro decidiu expulsá-lo. Assim encerrou a carreira do zagueiro do Barça, que se despediu do Camp Nou no [último] sábado e hoje viveu o seu último jogo como profissional", afirmou o jornal "Mundo Deportivo".

O Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 1 pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Raphinha fez um golaço para garantir o triunfo; antes, Pedri havia marcado. David García balançou a rede para o Osasuna. No gol da equipe mandante, o Barça reclamou de uma falta em Marcos Alonso.

Piqué construiu uma carreira vitoriosa com a camisa blaugrana. Pela equipe, ele conquistou três Mundiais de Clubes, três Ligas dos Campeões da Europa, oito Campeonatos Espanhóis e sete Copas do Rei.