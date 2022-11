SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (08), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O placar foi construído com os gols de Pedri e Raphinha, para os catalães. David García marcou para os Rojillos. O Barça ainda teve Lewandowski expulso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, os comandados de Xavi Hernández se mantém a liderança da La Liga, com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Real Madrid ?que joga na próxima quinta-feira (10), às 17h30 (de Brasília).

Os catalães descobriram na manhã desta segunda-feira (07) que vão enfrentar o Manchester United na segunda fase da Liga Europa na disputa pela vaga das oitavas de final da competição, que acontece em fevereiro de 2023.

O Barcelona só volta a campo depois da pausa para a Copa do Mundo do Qatar para enfrentar o Espanyol no dia 31 de dezembro pelo Campeonato Espanhol, o horário do confronto ainda não foi definido. Já o Osasuna encara o Fuentes, no dia 12 de dezembro, às 12h (de Brasília), pela Copa do Rei.

CRONOLOGIA

Após uma sucessão de erros na saída de bola do Barcelona, Rubén García aproveitou e acabou carimbando Marcos Alonso com o chute e, no rebote, Moncayola finalizou, mas teve desvio e a bola foi para a linha de fundo. No escanteio, David García cabeceou quase na marca do pênalti e mandou para o fundo da rede de Ter Stegen.

Em um momento em que o Barcelona estava buscando o empate, Robert Lewandowski foi expulso após receber seu segundo cartão amarelo na partida com apenas 30 minutos da primeira etapa.

Após chutão de Christensen para a frente, o atacante disputou espaço contra David García e exagerou na vontade, deixando um braço no rosto do jogador do Osasuna.

Mesmo com um jogador a menos, o Barcelona seguiu atrás do gol de empate. Jordi Alba partiu pela esquerda, recebeu de Pedri e cruzou rasteiro para a entrada da pequena área. Por lá, Ferrán apenas completou para o gol para balançar as redes.

No entanto, o assistente marcou a posição irregular do camisa 11. O VAR revisou rapidamente o lance e confirmou o impedimento.

Na saída para o intervalo, no túnel, Gerard Piqué reclamou bastante com a arbitragem e foi expulso. Como o zagueiro anunciou que vai pendurar suas chuteiras antes da Copa do Mundo, essa foi última a partida em que foi relacionado, e ele nem chegou a entrar no jogo.

No último jogo do Barça no Camp Nou, foi feita uma homenagem para o ídolo do clube.

As observações feitas por Xavi Hernández no intervalo surtiram efeito. Com apenas três minutos do segundo tempo o Barcelona conseguiu empatar a partida.

Jordi Alba chegou até o terço final do campo e cruzou rasteiro para a primeira trave. Ferrán Torres disputou contra Unai García, o zagueiro cortou mal e a bola sobrou limpa para Pedri, que bateu na saída de Aitor para deixar tudo igual.

O recém-convocado por Tite para sua primeira Copa do Mundo, Raphinha precisou de poucos minutos em campo para fazer o gol da virada do Barcelona.

De Jong recebeu a bola no círculo central e achou um passe maravilhoso para o brasileiro, que, de dentro da área, encobre a saída de Aitor com um toque de cabeça.

O VAR chegou a chegar a posição do camisa 22, mas validou o gol da virada do time catalão.