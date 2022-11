SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador de rugby Levi Davis, de 24 anos, está desaparecido há mais de uma semana após fazer uma viagem para a Espanha. Ele foi visto pela última vez em um pub popular localizado em Barcelona, no último dia 29 de outubro.

No Twitter, Tom Varndell, seu ex-parceiro de time, fez em apelo para obter informações sobre o paradeiro do amigo.

"Se alguém viu ou ouviu falar de Levi Davis nas últimas duas semanas, poderia me enviar uma mensagem o mais rápido possível? Muito obrigado", escreveu ele.

Nesta segunda-feira (07) ele agradeceu pela quantidade de mensagens que vem recebendo com informações sobre Levi.

"Obrigado a todos que fizeram contato sobre Levi Davis. O apoio tem sido fantástico. Se houver mais alguém que possa ter tido contato com ele ou o visto em Barcelona nos últimos 5 dias, envie uma mensagem aqui ou entre em contato com a polícia de West Midlands", publicou.

O time de rugby Bath Rugby Football Club e seus companheiros de equipe Ben Foden e Thom Evans também pediram informações que levem ao paradeiro de Davis.

"Estamos muito preocupados com ele e desesperados para saber se está tudo bem. Levi, por favor entre em contato conosco ou se alguém souber de alguma coisa, por favor entre em contato. Ninguém tem notícias dele desde 29 de outubro, quando ele foi visto pela última vez no The Old Irish Pub, em Barcelona", disse a mãe de Levi ao jornal britânico The Sun.

Davis se tornou o primeiro jogador profissional de rugby a se assumir bissexual, em setembro de 2020.