SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Minutos antes do treino da seleção brasileira feminina iniciar na tarde desta terça-feira (8), no CT Rei Pelé, era possível ouvir Gustavo Lima tocando no volume máximo pelo vestiário. Cantorias acompanhavam a letra de "termina comigo antes" em meio a algumas risadas. Apesar da sofrência contida na melodia, o clima interno é de animação.

Enquanto as jogadoras se preparavam para mais um dia de trabalho visando o amistoso contra o Canadá, que ocorrerá na sexta-feira (11), às 15h15, na Vila Belmiro, as dancinhas no Tik Tok e músicas eram o escape para deixar o ambiente mais leve e divertido. De acordo com a Debinha, essa é a essência da seleção: levar alegria dentro e fora de campo.

"Acho que uma das forças da seleção brasileira é a alegria! dentro de campo, fora de campo, então isso a gente busca sempre. Nas convocações a gente sempre tá junto, a gente coloca música, as meninas dançam tiktok, tudo mais. Descontrair o ambiente. Isso é importante, levar alegria dentro e fora de campo", disse em entrevista coletiva à imprensa.

Com ingressos populares para a partida na Vila, a expectativa é de grande público. A inteira está a R$ 20 e a meia entrada, a R$10. Além de venda virtual, haverá ingressos disponíveis na bilheteria do estádio do Peixe.

"Pessoalmente, jogo fora, então saber que a família pode comparecer, amigos e tudo mais. E claro, pelo ingresso ser acessível a gente busca ainda mais gente para acompanhar futebol e levar esse caminho de trazer o público para perto da gente", explica.

A seleção feminina volta a campo nesta quarta-feira (9) à tarde, sob o comando de Pia Sundhage, para continuar a preparação visando o amistoso com Canadá.