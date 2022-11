SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As declarações de Khalid Salman, ex-jogador e embaixador da Copa do Mundo do Qatar, desencadearam uma série de críticas ao redor do mundo nesta semana. O alemão Leon Goretzka, do Bayern de Munique, que tem presença quase certa no mundial, disparou contra o dirigente após a goleada dos bávaros diante do Werder Bremen, por 6 a 1, pela Bundesliga.

"Você fica sem palavras que algo assim possa ser dito por um embaixador da Copa do Mundo antes da disputa", disse o meio-campista, que complementou: "Não é isso que queremos e o que exemplificamos. É absolutamente inaceitável fazer tal declaração", concluiu.

O dirigente Khalid Salman, em entrevista à emissora ZDF, da Alemanha, declarou que a homossexualidade é um 'transtorno mental' e ressaltou que os turistas terão que se adaptar às regras do Qatar durante a Copa do Mundo.

"Eles têm de aceitar as nossas regras aqui. Isso é 'haram'. É 'haram' porque é danoso para a mente", disse Khalid se referindo ao termo que remete ao 'pecado' no Islã.

Desde que foi selecionado como sede, diversos atletas e entidades estão se posicionando contra a realização do mundial de seleções no país do Oriente Médio, sobretudo por conta das regras existentes no local. A Dinamarca, por exemplo, usará camisas monocromáticas na Copa como forma de protesto, incluindo os emblemas do fornecedor e da própria federação.