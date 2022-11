SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina está no grupo C da primeira fase da Copa do Mundo 2022. A seleção comandada por Lionel Messi é acompanhada por México, Polônia e Arábia Saudita.

O primeiro jogo da chave será disputado no dia 22 de novembro, entre Argentina e Arábia Saudita, às 7h.

No mesmo dia, México e Polônia farão suas estreias. Também no dia 22, as seleções jogarão entre si, às 13h.

DATAS DE TODOS OS JOGOS DO GRUPO DA ARGENTINA (C) NA COPA DO MUNDO 2022:

Argentina x Arábia Saudita - 22/11 - 7h

México x Polônia - 22/11 - 13h

Polônia x Arábia Saudita - 26/11 - 10h

Argentina x México - 26/11 - 16h

Polônia x Argentina - 30/11 - 16h

Arábia Saudita x México - 30/11 - 16h

A primeira fase da Copa do Mundo acontece entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.