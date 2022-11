RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais de sete horas de julgamento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu com rigor o Sport pela invasão de campo de sua torcida no duelo contra o Vasco, na Ilha do Retiro (PE), na 35ª rodada da Série B, que anteriormente havia sido finalizado de maneira forçada com um empate em 1 a 1. O STJD declarou o time cruzmaltino vencedor por 3 a 0 e lhe concedeu os outros dois pontos do jogo, fazendo com que o clube carioca terminasse a competição com 64 pontos e na terceira colocação, à frente do Bahia, que encerrou com 62. Já o time rubro-negro perdeu um, encerrou com 56 pontos e se manteve em sétimo, além de ser punido com oito jogos de portões fechados e uma multa de R$ 180 mil. Cabe recurso.

O Vasco também foi absolvido de forma unânime da denúncia no artigo 257, que previa multa de R$ 20 mil. O STJD a julgou como improcedente.

O atacante Raniel, do Vasco, que em sua comemoração provocou a torcida do Sport com as mãos na orelha em sinal de "quero ouvir", foi punido com a suspensão em duas partidas já cumpridas contra Criciúma e Sampaio Corrêa. A mesma punição aconteceu com o volante Luiz Henrique.

Raniel participou da audiência e deu seu depoimento, se defendendo e alegando que a punição deveria ser somente dentro das quatro linhas:

"Cabe ao juiz me julgar, dar o cartão amarelo ou vermelho. Não a torcida entrar em campo e querer me bater, bater nos meus companheiros".

O goleiro reserva do Sport, Carlos Eduardo, foi punido com quatro jogos de suspensão por ter agredido o massagista do Vasco, Robson Magalhães, mesma punição dada ao goleiro cruzmaltino Halls. O diretor do clube pernambucano, Augusto Carreras, foi absolvido.

A punição dos oito jogos com portões fechados só será aplicada ao Sport na Série B de 2023. Com isso, o Rubro-Negro atuará praticamente o primeiro turno inteiro da competição sem a presença de sua torcida na Ilha do Retiro.

A Série B de 2023 se encerrou com o título do Cruzeiro e os acessos de Grêmio, Vasco e Bahia. CSA, Brusque, Operário e Náutico foram rebaixados para a Série C.