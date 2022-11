SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Formado nas categorias de base do Flamengo, Adryan Oliveira Tavares foi considerado um fenômeno em 2014. Alvo de vários clubes europeus na época, o jogador contou ao site espanhol Relevo os motivos que dificultaram a transferência: sua valorização de mercado e o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Adryan e Luxemburgo começaram a trabalhar juntos em 2012, quando o então garoto subiu para o time profissional rubro-negro. Na época, o jogador impressionava tanto os torcedores e a mídia que acabou sendo rotulado como o "novo Zico". No entanto, essa parceria durou pouco, já que o treinador foi demitido logo no início de fevereiro.

Mesmo com a rápida convivência, Adryan sentiu que Luxemburgo não quis lhe dar muito destaque e que o próprio Flamengo teria o "escondido" para evitar a fama. "Foi difícil, até Ronaldinho tinha medo dele. Ele odiava que os jogadores jogassem sombras sobre ele. A certa altura, o clube me escondeu e não queria que eu ficasse famoso ", disse o atleta de hoje 28 anos.

No período em que a eterna promessa estourou, o clube carioca pediu 30 milhões de euros e nenhum dos interessados, como o Real Madrid de José Mourinho e o United de Alex Ferguson, aceitou a proposta. "Hoje esses valores são pagos para um garoto de 16 anos com talento e técnica, mas que ainda não provou ser um fenômeno. Hoje apostam, no passado não. Para Coutinho, aos 16 anos, o Inter pagou 3,5 milhões", comentou o jogador.

Adryan chegou a ser emprestado pelo Flamengo para o Cagliari, da Itália, o Leeds United, da Inglaterra, e o Nantes, da França. Depois disso, retornou para uma segunda passagem no time rubro-negro. Na sequência, foi para a Suíça e para a Turquia, voltando ao Brasil em 2020 para uma rápida passagem no Avaí. Por fim, encerrou seu contrato no Sion, equipe suíça. Atualmente está sem clube.