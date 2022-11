SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reação de Neymar ao ver Gabriel Martinelli ser convocado por Tite para a Copa do Mundo rodou o mundo e virou assunto na imprensa europeia. A reação do atacante do PSG chegou até o companheiro de seleção. Em entrevista ao "Seleção SporTV" nesta quinta-feira (10), o jogador do Arsenal disse que espera que o camisa 10 tenha reagido daquela forma por uma 'surpresa boa'.

"Eu estava confiante [em ser convocado]. Venho fazendo meu melhor no Arsenal. Vi a reação dele [Neymar] e espero que tenha sido uma surpresa boa. Vou dar o meu melhor na seleção, vai ser uma experiência incrível para mim e vou tentar aprender o máximo", disse.

Gabriel Martinelli tem sido titular no Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês. O atacante, que tem cinco gols e duas assistências em 19 jogos feitos até aqui, acredita que o bom começo de temporada da equipe e a força da liga contribuíram para o seu desenvolvimento e convocação.

"Sempre disse que eu tinha que fazer meu trabalho bem feito no Arsenal. O começo de temporada tem sido muito bom para mim e para o time, somos os líderes [do Campeonato Inglês]. Tentei dar meu máximo quando tive oportunidade na seleção. Acho que esse começo de temporada tem sido fundamental para mim [...] É a melhor liga do mundo, a mais competitiva. Isso me ajudou bastante. Acho que isso pesa", afirmou.

No Arsenal, Martinelli é companheiro de Gabriel Jesus ?também convocado para a Copa do Mundo? no ataque. Apesar da preferência por atuar pelo lado esquerdo, a versatilidade do companheiro tem ajudado na adaptação em novas funções.

"Eu prefiro jogar pela esquerda, mas posso jogar pelo lado direito ou pelo centro. Eu e o [Gabriel] Jesus trocamos bastante durante os jogos no Arsenal. Por jogar com ele, isso tem me ajudado bastante", finalizou.

Revelado pelo Ituano e com passagem pela base do Corinthians, Gabriel Martinelli não era uma unanimidade entre as especulações dos 26 convocados por Tite para a Copa do Mundo. Mesmo assim, ganhou a preferência do técnico em meio à concorrência com nomes como Roberto Firmino e Gabigol e vai ao Qatar. Pela seleção, são três partidas feitas e nenhum gol marcado.