SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gareth Southgate anunciou nesta quinta-feira (10) a convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2022. As principais dúvidas giravam em torno de Kyle Walker e Kalvin Phillips, jogadores do Manchester City que se recuperam de lesão. Os dois vão para o Qatar.

Southgate optou por levar apenas um lateral-esquerdo de ofício: Luke Shaw, do Manchester United. O setor direito conta com Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold e Kieran Trippier, que também pode atuar do outro lado.

A presença de James Maddison no meio-campo é a grande surpresa na convocação da Inglaterra. O meia do Leicester não é chamado por Gareth Southgate desde 2019 e jogou apenas 34 minutos com a camisa do English Team.

No setor ofensivo, a única questão era a escolha de um centroavante reserva para Harry Kane. Southgate optou por convocar Callum Wilson, atacante do Newcastle.

Nomes de destaque no futebol italiano, Fikayo Tomori (Milan) e Tammy Abraham (Roma), não foram lembrados.

A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Mundo, junto com Irã, Estados Unidos e País de Gales. O English Team estreia no torneio em 25 de novembro, contra a seleção norte-americana, no Estádio Al Bayt.

VEJA A CONVOCAÇÃO DA INGLATERRA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle) e Aaron Ramsdale (Arsenal);

Laterais: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) e Luke Shaw (Manchester United);

Zagueiros: Harry Maguire (Manchester United), Conor Coady (Wolverhampton), Eric Dier (Tottenham), John Stones (Manchester City) e Ben White (Arsenal);

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Connor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Philipps (Manchester City) e Declan Rice (West Ham);

Atacantes: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle).