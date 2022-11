SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caiu o técnico a mais tempo em um clube da série A do Brasileiro. Após a goleada desta quarta-feira (9) para o Fortaleza por 6 a 0, o Red Bull Bragantino decidiu na tarde desta quinta-feira (10) encerrar o vínculo com o técnico Maurício Barbieri.

Também deixaram a comissão técnica o auxiliar Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. O clube do interior paulista agradeceu o trabalhos dos três, e informou também que o auxiliar técnico Márcio Freitas comandará a equipe na última partida do Brasileiro.

Com a demissão de Barbieri, Abel Ferreira, do Palmeiras, passa a ser o técnico há mais tempo em um clube da série A do Brasileiro. O português assumiu o time alviverde dois meses depois de Maurício assumir o Red Bull Bragantino, em novembro de 2020.

Um dos possíveis destinos do técnico de 41 anos é o Santos. Ao UOL Esporte, o presidente Andrés Rueda confirmou uma "primeira conversa e superficial".