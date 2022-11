SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United se classificou para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após vencer o Aston Villa por 4 a 2 na tarde desta quinta-feira (10), em Old Trafford. O placar foi construído com os gols de Martial, Rachford, Bruno Fernandes e McTominay, para os Red Devils. Watkins e Dalot (contra) marcaram para os Villans.

Na tarde desta quinta-feira (09), gigantes do futebol inglês foram eliminados da Carabao Cup, como Arsenal, Chelsea e Tottenham. Por outro lado, Manchester City e Liverpool garantiram suas vagas nas oitavas de final.

O United volta a campo para enfrentar o Fulham no domingo (13), às 13h30 (de Brasília). Já o Aston Villa encara o Brighton, no mesmo dia, às 11h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Inglês.

Cristiano Ronaldo, que acabou de ser convocado por Fernando Santos para ingressar a seleção de Portugal na Copa do Mundo do Qatar, não foi nem relacionado para a partida.

O técnico Erik ten Hag afirmou apenas que Cristiano Ronaldo foi vetado do confronto. Embora não tenha dado detalhes do problema, o treinador do Manchester United disse que não há motivo para preocupação.

Já Antony, que também foi convocado para o Mundial da Fifa, não ficou nem no banco de reservas por conta de uma lesão no tornozelo.

Depois de pressionar o time do Aston Villa e marcar a saída de bola nos minutos iniciais da partida o United conseguiu criar uma boa oportunidade.

Fred deu ótimo passe para Rashford, o atacante avançou livre pela esquerda e rolou para Bruno Fernandes, que só teve o trabalho de empurrar para gol. No entanto, o assistente marcou o impedimento do camisa 10.

Vale lembrar que na Copa da Liga Inglesa não há VAR nesta fase, apenas a partir das semifinais.

Os Villans passaram a se impor um pouco mais na partida. Sua chance mais perigosa da primeira etapa foi em uma cobrança de escanteio de Douglas Luiz. Depois de já ter feito dois gols olímpicos na temporada, o brasileiro tentou o terceiro, mas McTominay conseguiu salvar em cima da linha.

Do outro lado, o Manchester criou algumas oportunidades e apostou na posse de bola. No entanto, não conseguiu achar o último passe para finalizar com perigo contra o gol de Olsen.

Logo nos primeiros lances do segundo tempo os Villans abriram o placar. Martial e Fred se atrapalharam no ataque e ficaram reclamando de um toque no braço de Kamara. Na sequência, Ramsey saiu em contra-ataque e dou bom passe para Watkins tocar na saída do goleiro Dúbravka.

Na saída de bola, o United acabou com a festa do Aston Villa. Bruno Fernandes foi lançado por Dalot, nas costas de Augustinsson, e cruzou para Martial, livre na área, apenas empurrar para o fundo das redes e deixar tudo igual.

As mudanças feitas por Unai Emery surtiram efeito. O Aston Villa atacou pela direita, Bailey recebeu um cruzamento na segunda trave e cabeceou para o meio da área. O lateral português, Dalot, tentou cortar, mas acabou mandando contra a própria baliza.

E, mais uma vez, os Red Devils conseguiram igualar o placar. Rashford tocou de cabeça para Eriksen na área, a defesa cortou parcialmente e a bola seguiu viva. O camisa 10 chegou primeiro na bola, se livrou da marcação e chutou forte para empatar.

Depois do gol de empate, o United passou a pressionar bastante o Aston Villa, e deu certo. Olsen saiu jogando muito errado e deu um presente para Garnacho. Ele tocou para Bruno Fernandes, que dominou na área e chutou forte para fazer o gol da virada.

Nos últimos minutos da partida, os Red Devils garantiram a vaga para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jovem Garnacho dominou a bola no peito e cruzou na medida para McTominay, que apareceu na área para fazer o gol e sacramentar a classificação.