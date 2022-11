SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Real Madrid e Cádiz desta quinta-feira (10), pelo Campeonato Espanhol, levantou algumas polêmicas dentro e fora das quatro linhas. Uma delas foi envolvendo os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, que reclamaram do excesso de falta dos jogadores adversários, sobretudo por uma agressão em cima do atacante ex-Santos. O outro personagem da história, o espanhol Fali, que cometeu a infração, se pronunciou após o caso.

"No final é verdade que eu bati nele. Não foi uma cotovelada. Eu tento pará-lo e quando ele vira, tento agarrá-lo. Com a imagem parada parece mais do que foi. Eu me desculpei imediatamente, teria visto bem um cartão amarelo, o que eu não vi bem é outro cartão que ele tira de mim porque quem vem até mim é o Vinicius", disse o zagueiro Fali ao DAZN.

Lembrando que confusão entre os dois jogadores aconteceu ainda na primeira metade de jogo, aos 28 minutos, quando estava tudo zerado no placar. O espanhol acertou Rodrygo fora do lance e o VAR não recomendou a expulsão do atleta do Cádiz. O companheiro de ataque e conterrâneo Vini Júnior não gostou da atitude e foi tirar satisfação, gerando uma discussão mais forte dentro de campo e, posteriormente, o cartão amarelo para os dois.

"Rodrygo me parece um cavalheiro e Vinicius não, totalmente. Digo assim. Não é para pedir desculpas. Consegui falar com Rodrygo e não com o Vinicius, ele estava com raiva", explicou o defensor.

Através de seu perfil no Twitter, o atacante ex-Santos cutucou o zagueiro adversário e repostou o lance da falta no Santiago Bernabéu. "Ele me disse que não fez nada", escreveu o brasileiro adicionando emojis de risadas ao lado do texto.