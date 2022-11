SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo vai encerrar este ano de glórias, com Taça Libertadores e Copa do Brasil, em jogo no Maracanã contra o vice-lanterna Avaí neste sábado (12). A partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro pode alavancar o clube carioca para a quarta posição e aumentar o prêmio pela competição nacional em R$ 2,2 milhões. Na pior das hipóteses, continua em quinto lugar.

Mas o foco do clube da Gávea está nos reforços para 2023, quando a equipe disputa o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões de 2022. O noticiário da semana sobre o Flamengo se concentrou nos esforços para firmar a contratação do meia Gérson, hoje no Olympique de Marseille.

Entre clube e jogador já existe acordo, segundo informações do UOL. A diretoria rubro-negra agora costura a forma de pagamento para comprar o jogador apelidado de "Coringa". Ele nem sequer foi relacionado para o jogo contra o Mônaco e é aguardado nesta sexta-feira (11) no Rio de Janeiro para agilizar o papo pela transferência.

Mas parte do elenco titular do Flamengo sinalizou vontade de atuar na partida que encerra o ano para a equipe.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, por exemplo, tem treinado normalmente e disse que quer atuar no jogo deste sábado, que marca a despedida do meia Diego Ribas e do goleiro Diego Alves. Ribas vai se aposentar, e Alves foi dispensado pelo clube

David Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal e João Gomes também podem participar e quebrar a sequência de jogos da equipe com o elenco sub-20. Filipe Luís ainda se recupera de problema na coxa e não jogará.

Pedro e Everton Ribeiro, convocados por Tite para a Copa do Mundo, e Arrascaeta, que já treina com a seleção uruguaia, estão fora.

O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, deve escalar: Diego Alves; Ayrton, Thiago Maia, David Luiz e Fabrício Bruno; Rodinei, João Gomes, Diego Ribas e Pulgar; Éverton Cebolinha e Gabriel Barbosa.

Sem mais chances no campeonato, o Avaí encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo nesta sexta. Desgastado, o goleiro Vladimir vai desfalcar a equipe. O técnico Fabrício Bento treinou com Gledson no gol.

No meio de campo, Jean Cléber deve ficar com a vaga de Bruno Silva, fora dos relacionados por opção do treinador.

Bento deve escalar: Gledson; Thales, Wellington Nascimento, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo e Jean Cléber; Vitinho, Marcinho e Pablo Dyego.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste sábado (12)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Transmissão: Premiere e SporTV