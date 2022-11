SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo mostrando um grupo de torcedores brasileiros fazendo festa pelas ruas de Doha, no Qatar, viralizou nesta sexta-feira (11). Ou melhor, a gravação de um grupo de torcedores indianos apoiando a seleção brasileira. No registro publicado nas redes sociais, dezenas de pessoas vindas da Índia vestiam camisas do Brasil e celebravam já em clima de Copa do Mundo.

A filmagem foi compartilhada pelo influenciador de futebol Carter, que está no país para acompanhar o torneio mundial. "Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram (sic) torcer para a seleção brasileira aqui no Qatar. Que loucura!", escreveu, em sua conta no Twitter.

A gravação apresenta uma aglomeração de torcedores indianos trajando a camisa da seleção, cantando e pulando a cerca de uma semana do início da Copa. "Agora chegou a torcida do Brasil, se liga", diz Carter, mostrando os arredores no vídeo.

"Não sei se essa parada é espontânea, parece que é, os caras gostam mesmo da seleção. Tem uns que torcem pela Argentina, outros pelo Brasil, para a Inglaterra, e fazem a maior festa", completou, se juntando à algazarra.

Antes de partir para o Qatar, os jogadores convocados pelo técnico Tite se apresentarão entre os dias 14 e 15 em Turim, na Itália, para dar início à preparação. A chegada da delegação brasileira no país que sediará o evento está prevista para acontecer entre os dias 19 e 20.

O Brasil está no Grupo G do torneio e fará a sua estreia no próximo dia 24, contra a Sérvia. Quatro dias depois, a seleção vai encarar a Suíça, e encerrará a sua participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, enfrentando Camarões. O escrete canarinho busca voltar do Qatar com o hexacampeonato.