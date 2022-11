SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção dos Estados Unidos inaugurou a fila e foi a primeira chegar ao Qatar para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que começa daqui a nove dias, em 20 de novembro, com o duelo entre a seleção anfitriã e o Equador.

A chegada dos jogadores da seleção norte-americana aconteceu na noite desta quinta-feira (10), quando eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha.

Os Estados Unidos disputarão sua 11ª Copa do Mundo da Fifa em 2022. O time comandado por Gregg Berhalter está no grupo B, ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irã, e a estreia está marcada para o dia 21 de novembro, contra os galeses.

"Acredito que temos um grupo talentoso, um forte espírito de equipe e estamos prontos para competir. Estamos extremamente orgulhosos e honrados por representar os Estados Unidos e agradecemos o apoio incrível de nossos torcedores no Qatar", disse Berhalter.

Os norte-americanos, aliás, terão apoio incondicional no Qatar. Os torcedores que moram nos Estados Unidos aparecem em segundo da lista entre os que mais compraram ingressos para os jogos, ficando atrás apenas dos fãs locais.

E A SELEÇÃO BRASILEIRA, QUANDO CHEGA?

A apresentação dos jogadores da seleção brasileira que disputarão a Copa do Mundo 2022 acontecerá entre os próximos dias 14 e 15 -segunda e terça-feira, respectivamente. O elenco iniciará os treinamentos na cidade de Turim, na Itália, e utilizará as instalações da Juventus.

A chegada da equipe do Brasil no Qatar deve acontecer entre os dias 19 e 20 de novembro. A estreia brasileira no Mundial será no dia 24 de novembro, em partida contra a Sérvia válida pelo grupo G da competição.