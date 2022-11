SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção de Marrocos divulgou nesta quinta-feira (10) a lista de convocados para representar o país na Copa do Mundo de 2022. Entre os 26 selecionados, técnico Walid Regragui chamou alguns jogadores de destaque internacional, como Hakim Ziyech, do Chelsea, e Achraf Hakimi, do PSG. No entanto, foi notada a ausência de um nome em especial.

Trata-se de Munir El Haddadi, ex-promessa do Barcelona e que hoje defende, aos 27 anos, o Getafe. Mas o fato de o atacante ter ficado fora da lista não tem chamado atenção pelo que ele vem apresentando em campo, e sim por um contexto histórico fora das quatro linhas.

Nascido em El Escorial, na Espanha, perto de Madrid, Munir chegou até as categorias de base do Barcelona e conquistou status de promessa. Ele defendeu as equipes sub-19 e sub-21 da Espanha e até mesmo jogou uma partida pela seleção principal, pelas Eliminatórias Europeias de 2014.

No entanto, o atacante acabou não atingindo as expectativas, foi perdendo prestígio nos anos seguintes e esquecido pela seleção espanhola, assim somou diversas empréstimos pelo Barça. Até que, em 2017, Munir quis trocar sua nacionalidade.

Ele nasceu na Espanha, mas seu pai é marroquino. Assim, o jogador e a federação de Marrocos entraram com recursos na Fifa para que o atacante pudesse defender a seleção do país. Regulamentos da entidade máxima do futebol impediam que a troca fosse feita, mas ambas as partes insistiram em uma novela que teve vários capítulos e que durou anos.

Em 2021, Munir finalmente foi liberado para atuar por Marrocos e fez sua estreia pela seleção. Ao todo, o atacante defendeu a camisa de Marrocos em 11 partidas. Ele perdeu a chance de disputar a Copa de 2018, mas poderia jogar no Qatar.

O atleta, inclusive, disputou jogos qualificatórios para o torneio mundial. Ele também foi convocado para os amistosos de setembro de sua seleção, contra Chile e Paraguai, mas sequer foi utilizado recentemente.

Além disso, Munir não vem tendo sucesso no futebol espanhol. Por isso, sua ausência na lista final não foi uma surpresa, mas a repercussão diante do pano de fundo envolvendo os esforços, em vão, da seleção marroquina, é inevitável.

No Qatar, a seleção marroquina enfrentará Bélgica, Canadá e Croácia pelo Grupo F.