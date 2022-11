SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), o Corinthians recebe o Atlético-MG na Neo Química Arena, em São Paulo. O resultado da partida determina se o clube paulista fica no G4 e se o mineiro se classifica, com lugar entre os oito melhores da competição nacional, para a pré-Libertadores.

O Corinthians, na quarta posição, pode ultrapassar o terceiro colocado Fluminense e aumentar a premiação pelo desempenho no campeonato em R$ 2,3 milhões.

Nesta sexta-feira (11), o zagueiro Gil, desfalque contra o Coritiba na quarta-feira (9), compareceu ao penúltimo treinamento do Corinthians nesta temporada, mostram fotos divulgadas pelo clube.

Reforçam também a equipe os laterais titulares Fagner (direito) e Fábio Santos (esquerdo), suspensos pelo terceiro cartão amarelo na quarta.

Bruno Méndez e o técnico Vítor Pereira desfalcam o time paulista neste domingo, devido à expulsão no último jogo. Lucas Piton, com dores musculares, deve ficar fora mais uma vez. Fausto Vera sente dores no tornozelo e gera dúvida.

O Corinthians treina mais uma vez, na tarde deste sábado (12), para enfrentar o Atlético-MG. A provável escalação de Vitor Pereira para a partida tem: Cássio; Fagner, Balbuena, Robert Renan (Gil) e Fábio Santos; Du Queiroz, Ramiro (Fausto Vera) e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

A vitória por 3 a 0 contra o Cuiabá na quinta-feira (10) colocou a equipe mineira a um empate de garantir um lugar entre os oito primeiros colocados.

O desempenho nesta temporada do Atlético-MG, campeão do Campeonato Brasileiro de 2021, frustrou a diretoria. O comando da equipe já falou em renovar o elenco para 2023 antes do fim do atual campeonato.

O atacante chileno Vargas, que esteve perto da dispensa pelo clube mineiro, se tornou esperança de gols neste domingo. O camisa 10 do Atlético-MG marcou gol e fez assistência na quinta. O técnico Cuca elogiou a atuação do jogador na coletiva pós-jogo e disse que o tirou da lista de dispensa do clube.

Mas nomes importantes desfalcam o galo neste domingo. Hulk, Alan Kardec, Guilherme Arana, Igor Rabello e Pedrinho devem ficar de fora.

Cuca pode escalar contra o Corinthians: Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Jair, Allan e Nacho Fernández; Matías Zaracho, Vargas e Keno.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere