SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auro gerou polêmica quando foi contratado, em fevereiro de 2022, mas a saída do Santos será discreta. O lateral-direito está emprestado pelo Toronto FC (CAN) e não continuará na próxima temporada.

Auro não foi aprovado pelo então técnico Fabio Carille, que priorizava Daniel Guedes, lateral que havia feito a pré-temporada e ganhado a confiança da comissão. O ex-executivo de futebol Edu Dracena, porém, barrou Guedes e apostou em Auro.

O reforço chegou ao Santos com problema no púbis e demorou algumas semanas para ficar à disposição. Quando ficou pronto para atuar, passou longe de empolgar e virou reserva de Madson. E depois reserva do reserva quando Nathan foi contratado junto ao Boavista (POR).

Auro só ganhou sobrevida a partir de setembro, quando Orlando Ribeiro virou interino. O técnico do sub-20 do Santos trabalhou com o lateral-direito no São Paulo e deu algumas chances, mas também não se convenceu. O atleta de 26 anos termina a temporada sem vaga até no banco de reservas.

Auro jogou 14 vezes pelo Santos, e 10 destas partidas como titular. Fora dos planos e com a dispensa do concorrente Madson, o Santos buscará outro lateral-direito para disputar vaga com Nathan em 2023.