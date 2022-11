SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG goleou o Auxerre, neste domingo (13), por 5 a 0 no último jogo de Neymar, Messi e Mbappé pelo clube antes da Copa do Mundo do Qatar. Mbappé, Soler, Hakimi, Renato Sanches e Ekitike marcaram os gols do jogo no Parque dos Príncipes.

O time de Paris chega aos 41 pontos após 15 rodadas, tranquilo na liderança do Campeonato Francês. O Auxerre é o 15º e soma 13 pontos.

Quem foi bem: Nuno Mendes

O lateral esquerdo do PSG deu as assistências dos dois primeiros gols da partida. No primeiro, encontrou Mbappé. No segundo, fez fila antes de cruzar para Soler.

Quem foi mal: lado direito da zaga do Auxerre

O Auxerre não teve nenhuma falha grave individual enquanto a partida ainda estava mais disputada, mas o lado direito da defesa do clube foi mal de uma forma geral. Foi naquele setor que o PSG criou as jogadas dos dois primeiros gols da partida. Má atuação de Joly e Raveloson

Neymar passa em branco

Neymar passou em branco. E ainda deu um pequeno susto no torcedor brasileiro. Aos 36 da etapa inicial, o camisa 10 levou um chute na canela e caiu no gramado com dores. Ele levantou mancando, mas seguiu na partida.

O brasileiro foi substituído pouco antes dos 30 minutos do segundo tempo. O atacante saiu para entrada de Ekitike. Messi deu lugar a Sarabia no mesmo minuto. Já Mbappé jogou os 90 minutos.

Primeiro tempo morno

O PSG não forçou muito no primeiro tempo, mas terminou a primeira etapa com 1 a 0. Aos 11, o Auxerre ficou reclamando de mão de Neymar. Na sequência, os visitantes saíram jogando errado, o PSG aproveitou, e Mbappé estufou as redes após passe de Nuno Mendes. O VAR checou o lance sobre a mão de Neymar, mas confirmou o gol.

Goleada na 2ª etapa

Depois do primeiro tempo morno, o PSG se soltou mais na etapa final. Foram quatro gols. Aos 6, Soler completou de cabeça após cruzamento de Nuno Mendes. Pouco depois, o time de Paris descolou bom contra-ataque após escanteio do Auxerre. Soler tocou para Hakimi, que ganhou da zaga e bateu com calma na saída do goleiro Costil. Na reta final, Renato Sanches e Ekitike sacramentaram a goleada.