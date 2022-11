SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Pereira, o 'Poatan', se sagrou campeão peso-médio (84kg) do UFC, em Nova York (EUA), ao nocautear Israel Adesanya no quinto e último round, na madrugada de sábado (12) para domingo (13). Em coletiva de imprensa após a vitória, o brasileiro revelou que foi um conselho de seu corner que possibilitou esse resultado."Vindo para esta luta, eu sabia que seria muito dura", disse Pereira. "Tentei me controlar. Mas, indo para o último round, meus corners e Glover jogaram a real para mim. Eles olharam nos meus olhos e eu disse: 'Eu tenho que nocauteá-lo?' E Glover disse: 'Você tem que nocauteá-lo.' Então eu disse: 'OK, vamos fazer isso'", contou.

Glover, inclusive, é ex-campeão do UFC. Já Poatan, de 35 anos, ampliou seus feitos nos esportes de combate. Ele conquistou o título em sua quarta luta pela companhia, na qual é invicto, com vitórias sobre Andreas Michailidis, Bruno 'Blindado', Sean Strickland e Israel Adesanya. Ele havia feito a carreira em eventos como o Glory.

Recorde de Anderson Silva é 'protegido'

Após o UFC 281, 'Spider' segue isolado como recordista em defesas de cinturão do peso-médio, já que possui dez vitórias valendo o título, enquanto Adesanya, derrotado por 'Poatan', permanece abaixo, com cinco triunfos em duelos com o objetivo mais valioso da divisão em jogo.

"Este é o principal [título da carreira], com certeza, porque todos os outros são importantes, mas devido à história e tudo mais, esta é a minha principal vitória", disse Poatan. "Muitas emoções passaram pela minha cabeça. Tantos anos de trabalho duro naquela jaula e aqui estou eu, campeão do mundo."