RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A festa do Flamengo no Centro do Rio de Janeiro, que foi realizada neste domingo (13), terminou em confusão. Quando o trio chegava próximo ao fim do circuito, houve uma briga entre torcedores. Para conter o tumulto, policiais militares soltaram bombas de efeito moral, e alguns jogadores chegaram a passar mal.

Durante o momento agitado, Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, foi ao microfone e disse que ali era para ser uma festa pelos títulos conquistados. Gabigol disse: "se vocês não pararem a briga, o trio vai acabar, e eu não quero ir embora".

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas ficou no chão do trio sendo acudido e teve de receber atendimento. Muitos rubro-negros que acompanhavam a festa, dentre eles, muitas mulheres, idosos e crianças, também tiveram mal-estar após as ações.

A festa aconteceu na Avenida Antônio Carlos, mas o tumulto teve reflexos em outros pontos do Centro da Cidade Maravilhosa, como a Cinelândia. Muitos torcedores, na correria, se abrigaram na escada do Theatro Municipal.