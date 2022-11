SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Fulham por 2 a 1 neste domingo (13) pela 16ª rodada da Premier League. O jogo, bastante equilibrado, teve direito até à lei do ex. Até o último minuto do segundo tempo, o jogo estava empatado. Foi no último minuto que o argentino Alejandro Garnacho finalizou e decretou a vitória do United.

O United abriu o placar aos 14 do primeiro tempo, com lance bonito de Casemiro que culminou no gol de Eriksen. No segundo tempo, o técnico do Fulham, Marco Silva, fez sua primeira substituição: tirou Wilson, chamou o ex-United Daniel James, que um minuto depois de pisar em campo marcou o gol de empate.

O Fulham não vence o Manchester United desde 2009. Em 13 anos, foram 14 confrontos, sem sucesso por parte da equipe londrina. O Fulham está em nono na tabela da Premier League, com 19 pontos. United começou a partida em quinto, com 23.

Eriksen, que marcou o primeiro do visitante, perdeu a oportunidade de fazer o segundo logo ao fim do primeiro tempo. Ficou cara a cara com o goleiro rival, sem marcação, e chutou para fora.

A primeira substituição do jogo aconteceu aos 55 minutos. O volante McTominay entrou no lugar de Elanga, numa tentativa de ten Hag de fechar um pouco mais a área do United e impedir as frequentes chegadas do Fulham. Em seguida, os donos da casa apostaram na lei do ex. O técnico do Fulham escalou Daniel James, ex-Manchester United, para substituir Wilson. Parecia ter sido a grande reviravolta do jogo, até que Garnacho decidiu resolver no último minuto.