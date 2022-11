SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não teve dificuldades para bater o Goiás por 4 a 0 neste domingo (13), na Serrinha. Os visitantes controlaram o confronto da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro do começo ao fim e, com tranquilidade, construíram a vantagem com os gols de Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan.

Apesar do resultado, o São Paulo ficou sem a sonhada vaga na Libertadores.

O Tricolor dominou a primeira etapa e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, na cabeçada de Galoppo. Os mandantes foram dominados e chegaram com perigo apenas uma vez, com Vinícius.

Durante a pausa, Calleri não estava satisfeito com o rendimento do time. Mesmo com a vantagem no marcador, o centroavante discutiu com Welington.

Depois de um bom começo do Goiás na segunda etapa, o São Paulo retomou o domínio e conseguiu ampliar a vantagem sem fazer muito esforço.

Calleri recebeu de Léo pelo meio e rapidamente aciona Luciano, que ficou de frente para Tadeu e tirou do goleiro para marcar o segundo aos 25 minutos.

Seis minutos depois, Marcos Guilherme entrou sozinho na área, se enrolou e ela ficou para Talles, que devolveu para o camisa 95. Na segunda oportunidade, ele bateu firme para balançar a rede.

Já nos acréscimos, Juan recebeu de Talles em velocidade e avançou para deixar o dele e a vitória se transformar em goleada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 4 SÃO PAULO

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 38ª rodada

Data: 13 de novembro de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Maguinho, Auremir (GOI); (SPA)

Gols: Galoppo, aos 19 minutos do primeiro tempo (SPA); Luciano, aos 25 minutos do segundo tempo Marcos Guilherme, aos 31 minutos do segundo tempo (SPA), e Juan, aos 45 minutos do segundo tempo (SPA).

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo (Henrique Lordelo); Auremir (Renato Junior), Matheus Sales (Danilo Barcelos) e Marquinhos Gabriel (Nathan Melo), Vinícius, Diego (Douglas Silva) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Talles), Galoppo (Marcos Guilherme) e Igor Gomes; Luciano (Juan) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni