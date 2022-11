SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro sem ter um lugar garantido na próxima edição da Copa Libertadores. Diante de um Corinthians já classificado, o Galo precisa pelo menos empatar o duelo na Neo Química Arena. No jogo que pode ter marcado a despedida do técnico Cuca, o clube mineiro conseguiu mais do que isso. Com gol de pênalti, o chileno Eduardo Vargas deu a vitória ao Atlético e, consequentemente, a classificação para a Libertadores.

A tarde só não foi perfeita porque o Athletico-PR venceu o Botafogo, por 3 a 0, na Arena da Baixada, e garantiu o sexto lugar. Com isso, a equipe paranaense ficou a vaga restante na fase de grupos, enquanto o Galo terá de jogar as fases preliminares do torneio. Pelo investimento e expectativa que existiam sobre o Atlético-MG, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2022, a classificação à Libertadores ameniza a temporada ruim.

Já o Corinthians termina o Brasileirão dentro do G-4. No jogo que também pode ter marcado a despedida do técnico Vitor Pereira. No entanto, como o português estava suspenso, ele nem sequer ficou no banco de reservas.

O Corinthians terminou a partida com quase 60% de posse de bola, mas não capaz de ser tão efetivo. Apesar de finalizar mais de 15 vezes, o Timão não conseguiu criar uma grande chance de gol. Ao mesmo tempo, a defesa sofreu com a troca de passes curta do Atlético-MG, especialmente na etapa inicial.

A estratégia do Atlético-MG na Neo Química Arena ficou bem clara: buscar um lugar na edição 2023 da Copa Libertadores. O Galo buscou bastante o ataque no primeiro tempo, já que precisava fazer um gol para ter uma segurança maior. Após sair na frente, o time treinado por Cuca se fechou na defesa e passou a apostar nos contra-ataques.

Fagner 700 vezes

O lateral-direito Fagner completou diante do Atlético-MG 700 jogos como profissional. Além do Corinthians, clube que mais defendeu, com 479 partidas, ele também atuou por Vasco, Wolfsburg (ALE) e PSV (HOL), além da seleção brasileira. Foram dez jogos pelo Brasil.

Hulck na torcida

Ausente da reta final do Atlético por causa de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o atacante Hulk acompanhou e vibrou bastante com a vitória sobre o Corinthians. Já de férias, Hulk postou um vídeo do momento em que Vargas cobra a penalidade que deu o triunfo ao Galo na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 13 de novembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Fábio Santos e Róger Guedes (COR); Zaracho, Jemerson, Everson, Allan e Nacho (CAM)

Gol: Vargas aos 44 minutos do primeiro tempo (CAM)

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gi, Robert Renan e Fábio Santos; Fausto Vera (Mateus Vital), Du Queiroz, Maycon (Giovane) e Ramiro (Renato Augusto); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Filipe Almeida.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho (Guga) e Nacho Fernández (Rubens); Keno (Ademir) e Vargas (Pavón). Técnico: Cuca.