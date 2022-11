SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No confronto entre os rebaixados da elite do Brasileirão, o Ceará terminou a sua participação com um goleada sobre o Juventude, por 4 a 1, neste domingo (13), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Mesmo com a vitória, o Vozão acabou a temporada em 17º lugar, com 37 pontos. Em situação mais complicada no campeonato, o Juventude se manteve na lanterna, com 22.

Em casa, o Ceará criaram mais e marcaram aos 23 minutos com Cléber. Fernando deu um chute forte e no rebote do goleiro do Juventude sobrou para Cléber que mandou a bola para fundo da rede.

O Juventude descontou no segundo tempo quando Moraes tocou para Guilherme Parede, que não desperdiçou e completou com um gol. A partida terminou com dois gols para o Ceará, e de pênalti. Rafael Sobral e Erick -seu segundo na partida- ampliaram e decretaram o vitória do Ceará sobre o Juventude.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 4 x 1 JUVENTUDE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13 de novembro de 2022 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da SIlva (GO-Fifa) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-FIfa)

Cartões amarelos: Marcos Victor, Richardson, Cléber e Erick (Ceará); Pará, Moraes Jr., Guilherme Parede e Ramires (Corinthians)

Gols: CEARÁ: Cléber, aos 23 minutos e aos 47 minutos do primeiro tempo; Fernando Sobral, aos 25min do 2º tempo, e Erick, aos 44min do 2º tempo. JUVENTUDE: Guilherme Parede, aos 7min do 2º tempo.

CEARÁ

Richard; Marcos Ytalo, Marcos Victor, David Ricardo, Bruno Pacheco; Richardson, Geovane, Fernando Sobral; Erick, Léo Rafael e Cléber Técnico: Juca Antonello.

JUVENTUDE

Pegorari; Rodrigo Soares, Thalison Kelven, Vitor Mendes e Dudu; Pará, Yuri, Gabriel Tota e Moraes Jr; Ruan e Vitor Gabriel Técnico: Celso Roth.