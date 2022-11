SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 53ª edição do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet premiou na tarde desta segunda-feira (14) os melhores jogadores e jogadoras de cada posição do Campeonato Brasileiro 2022. No Masculino, a Bola de Ouro ficou com Gustavo Scarpa, do Palmeiras. No feminino a vencedora da Bola de Ouro foi Adriana Leal, do Corinthians.

Aos gritos de "fica, Scarpinha", o meia palmeirense subiu ao palco de skate e falou sobre a paixão pelo esporte.

"Na primeira parte estava de boa, estava um pouquinho nervoso. Sou grato a Deus por realizar esse sonho. Agradeço minha esposa, amigos, gratidão ao skate, que mentalmente me fortaleceu bastante. Sem dúvida, um dos meus maiores sonhos ter conquistas individuais, futuro pai de família, para mim é muito gratificante", afirmou o jogador.

A seleção masculina foi dominada pelo Palmeiras, que colocou sete jogadores entre os eleitos, além do técnico Abel Ferreira, melhor treinador. Os laterais Marcos Rocha e Piquerez, os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez, além do volante Zé Rafael, do meia Gustavo Scarpa e Dudu. Dudu, que jogou as 38 partidas do Palmeiras no Brasileirão, foi destaque da premiação e ganhou sua 5ª Bola de Prata.

Terceiro colocado do Brasileiro, o Fluminense emplacou dois atletas entre os 11 melhores: o volante André e o atacante Germán Cano. O goleiro Cássio, do Corinthians, foi considerado o melhor da posição. O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, completou a seleção.

Entre as melhores do Brasileiro feminino, quem mais colocou jogadoras na seleção foi o Corinthians. Campeão brasileiro, o Timão emplacou seis atletas, mais o técnico Arthur Elias.

O gol mais bonito do Brasileiro ficou para Róger Guedes, do Corinthians, que marcou de falta contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. No feminino, Patrícia Sochor, do Palmeiras, levou a premiação com um golaço por cobertura.

A surpresa ficou por conta da escolha da revelação do Brasileirão. Du Queiroz, do Corinthians, foi escolhido como o jogador que mais se destacou. No feminino, o prêmio também foi para o Corinthians e ficou com a zagueira Tarciane.

*

PREMIADOR DO BOLA DE PRATA MASCULINO

Goleiro: Cássio (Corinthians)

Zagueiros: Murilo e Gustavo Gómez (ambos do Palmeiras)

Laterais: Marcos Rocha e Piquerez (ambos do Palmeiras)

Volantes: André (Fluminense) e Zé Rafael (Palmeiras)

Meia: Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Dudu (Palmeiras) e Cano (Fluminense)

Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)

Artilheiro: Cano (Fluminense)

Gol mais bonito: Róger Guedes (Corinthians)

Revelação: Du Queiroz (Corinthians)

Bola de Ouro: Gustavo Scarpa

PREMIADAS DA BOLA DE PRATA FEMININA

Goleira: Lelê (Corinthians)

Zagueiras: Andressa Pereira (Corinthians) e Bruna Benites (Internacional)

Laterais: Fê Palermo (São Paulo) e Tamires (Corinthians)

Volantes: Júlia Bianchi (Palmeiras) e Diany (Corinthians)

Meia: Duda (Internacional) e Gabi Zanotti (Corinthians)

Atacantes: Adriana Leal (Corinthians) e Bia Zaneratto (Palmeiras)

Técnico: Arthur Elias (Corinthians)

Artilheira: Cristiane (Santos)

Gol mais bonito: Patrícia Sochor (Palmeiras)

Revelação: Tarciane (Corinthians)

Bola de Ouro: Adriana Leal (Corinthians)